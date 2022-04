Klesbransjen kan vente seg strengere miljøkrav

Høyre sikret seg torsdag støtte fra samtlige opposisjonspartier i energi- og miljøkomiteen, inkludert SV, til flere forslag:

Regjeringen må utrede en ordning der produsenter og importører betaler for et retursystem for avfallet. Den må også se på om det må strengere regler til for å sikre at klesbransjen gjenbruker klær som ikke blir solgt.

– Tekstil- og klesindustrien er en av industriene som forurenser mest. Vi må ta et oppgjør med bruk- og kast-samfunnet, og da trenger vi tydelige krav til de som produserer og importerer klær til Norge, sier Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Somling?

Hun mener det er viktig å gjøre det mer økonomisk lønnsomt å produsere klær som er mer bærekraftige, holdbare og lar seg reparere. Høyre-politikeren mener de har møtt en lukket dør hos regjeringen når de har foreslått å pålegge klesbransjen å ta ansvar for avfallet.

– Vi har ikke tid til at regjeringen sleper beina etter seg. Heldigvis tar flertallet på Stortinget grep, sier Tybring-Gjedde.

Sps Siv Mossleth, som er saksordfører for forslagene på Stortinget, avviser at regjeringspartiene er overkjørt. Hun mener Høyre og de andre opposisjonspartiene bare slår inn åpne dører.

– Grunnen til at vi ikke støtter disse forslagene er at dette jo er prosesser som alt er i gang og som regjeringen jobber med, sier hun til NTB.

Hun viser blant annet til at EU nylig har lagt fram en tekstilstrategi. Denne skal få følge av nytt regelverk, som også skal implementeres i Norge.

– Vi må ta et oppgjør med bruk- og kast-samfunnet, mener stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H). (Ole Berg-Rusten/NTB)

Vil lytte til næringslivet

Regjeringspartiene Ap og Sp advarer mot byråkratiske ordninger og vil heller få til et samarbeid med næringen om å lage bedre miljøordninger, går det fram av merknadene til saken.

– En av de store styrkene i Norge er å ha en veldig kompetent arbeidsstokk og et trepartssamarbeid som finner løsninger sammen. Jeg syns det er viktig at vi lytter til både NHO og LO i denne saken, sier Mossleth.

Hun vil ikke si klart om hun ønsker å pålegge bransjen å ta ansvar for returordninger, men sier i stedet de vil lytte til innspill.

Bransjen sier de vil ta tak

Virke representerer en rekke store kleskjeder og støtter tiltakene stortingsflertallet nå stiller seg bak.

– Virke har lenge etterlyst en mer offensiv politikk for å adressere bruk og kast, og dette forslaget svarer på noe av det næringen har tatt opp. Dette løser kun en liten del av problemet, men er samtidig et skritt i riktig retning, sier leder for bærekraft, Tord Dale.

Han viser samtidig til at regjeringen har invitert til dialog med næringen for å følge opp EUs tekstilstrategi og håper det vil føre til at også Norge kan utvikle teknologi og løsninger som vil gi arbeidsplasser og skape verdier.