SV etterlyser forsvunnet klimamål

– Det vi stiller spørsmål ved, er om de har gitt opp sitt eget forsterkede klimamål, sier SVs klimapolitiske talsmann Lars Haltbrekken til NTB.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet lovet i regjeringsplattformen fra Hurdal at de norske klimagassutslippene skal kuttes med 55 prosent innen 2030, målt mot 1990. Men i regjeringens tillegg til energimeldingen, som ble lagt fram før påske, er dette skjerpede klimamålet ikke nevnt.

I stedet vises det til målet som Solberg-regjeringen meldte inn til FN i 2020. Der forpliktet Norge seg til å redusere utslippene med minst 50 og opp mot 55 prosent innen 2030.

Utfordret i Stortinget

I Stortingets spørretime onsdag ble statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) utfordret på utelatelsen.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes lurte på om det kunne skyldes en forglemmelse, en glipp?

– Det vi har skrevet i tilleggsmeldingen, er det Norge har forpliktet seg til, det som står i klimaloven. Det er det vi har meldt inn til FN til Parisavtalens oppfølging, svarte Støre.

Regjeringen har heller ikke til hensikt å melde inn det forsterkede mål til FN, bekreftet Støre.

– Vi legger til grunn det målet som er meldt inn til FN. Vi har ikke hatt planer om å endre det, sa han.

Større ambisjoner

På spørsmål om hvorfor regjeringen velger å ikke sende inn sitt eget mål, slik det fremkommer i Hurdalsplattformen, svarer Støre:

– De målene som Norge har meldt inn, som ligger i klimaloven, og som er oppfølging av Parisavtalen, de er sendt, og de skal vi følge opp i norsk politikk.

Hurdalsplattformen er derimot et uttrykk for regjeringens egne ambisjoner. Der har regjeringen satt et bredere mål for omstilling hvor man også ser på hele økonomien, inkludert tiltak i kvotepliktig sektor, forklarer Støre.

– Vi har ikke endret på de målene som er meldt inn, men har større ambisjoner i omstillingen, sier statsministeren til NTB.

SV: – Oppsiktsvekkende

Svarene vekker oppsikt hos SV.

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke legger sitt forsterkede klimamål til grunn for energimeldingen, som er et av de aller viktigste dokumentene for hvordan vi skal nå våre klimamål. I stedet legger de et svakere mål til grunn, påpeker Haltbrekken.

I tilleggsmeldingen er det en rekke henvisninger til Hurdalsplattformen i andre spørsmål.

Fylkesnes stusser også over Støres tilnærming og frykter nå at regjeringen er i ferd med å trekke seg fra sitt forsterkede klimamål. Det er i tilfellet svært bekymringsfullt, mener han.

– Det står jo vitterlig i Hurdalsplattformen at regjeringens klimamål er 55 prosent. Ikke «minst 50–55 prosent», slik den forrige regjeringen la til grunn. Og da trodde jeg at regjeringen også skulle melde det inn til FN, sier Knag Fylkesnes.

Selv om Norge allerede har sendt inn et mål til FN, er det ikke til hinder for at regjeringen kan sende inn et nytt.

– Den nye regjeringen står helt fritt til å melde inn sitt erklærte mål. Det er ikke noe problem, det, sier Knag Fylkesnes.