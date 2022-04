Ap stanser Venstres abortlov-forslag

Ifølge avisa Norge IDAG vender Arbeiderpartiet tommelen ned. Det skjer fordi partiets stortingsgruppe har valgt å følge en anmodning fra regjeringen om å vente på en utredning av nemndsystemet i dagens abortlov.

– Jeg har tillit til at utvalget kommer på plass i løpet av våren, slik helseministeren har sagt, og til at det utvalget vil gjøre en grundig utredning av det som er de viktigste punktene for Arbeiderpartiet, sier Cecilie Myrseth, som er partiets helsepolitiske talsperson.

Samtidig understreker hun at Aps mål er å fjerne nemndbehandling til uke 18, altså å utvide grensen for selvbestemmelse på samme måte som Venstre har foreslått. Myrseth mener disse endringene først vil kunne komme etter utredningen.

Det er høring om forslaget fra Venstre til uka, og innen 19. mai skal helsekomiteen avgi sin innstilling.

