Flere partier vil øke sosialhjelpen – regjeringen stritter imot

– Vi har ingen planer om en ekstraordinær økning av satsene nå. Vi har tillit til at kommunene vil følge opp på en god måte i tråd med sosialtjenesteloven, sier statssekretær Stian Nyhus i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Partiene får støtte fra nestleder Sveinung Rotevatn i Venstre, som åpner for en midlertidig økning av minstesatsene for livsopphold. Regjeringen er uenig.

– Et absolutt minimumskrav i revidert nasjonalbudsjett må være å justere årets satser med prisveksten, sier Martinussen.

Førstenestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt krever at sosialhjelpen økes med 10 prosent over fire år.

Partiet ønsker å øke sosialhjelpen til nivået for SIFOs referansebudsjett. Det ville innebære en økning fra dagens veiledende satser, 6.550 kroner, opp til 10.550.

– Vi ønsker en gradvis opptrapping av sosialhjelpen. Vi har tidligere sagt at vi vil styrke den med 10 prosent av gangen, sier nestleder Kirsti Bergstø i SV til NRK .

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!