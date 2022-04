Seks dødsdommer i Pakistan for «blasfemi-drap»

Saken ble ført for en terrrordomstol, som er opprettet for rask behandling av store og viktige saker som ellers kan bruke mange år på sin gang gjennom rettssystemet.

Blasfemi er et svært betent tema i Pakistan, og selv den minste antydning om at noen har fornærmet islam kan oppildne folkemasser og føre til lynsjinger.

Angrepet i Sialkot i fjor vakte avsky, og daværende statsminister Imran Khan kalte det «en skammens dag for Pakistan». Videoer viser hvordan mobben går løs på Diyawadana og at liket ble satt fyr på.

Hele 89 personer satt på tiltalebenken og 88 av dem ble dømt for å ha vært med da en folkemengde drepte den srilankiske fabrikksjefen Priyantha Diyawadana. Seks menn ble altså dømt til døden, mens åtte fikk livstids fengsel. De øvrige ble dømt til mellom to og fem års fengsel.

