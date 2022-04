Prestegård totalskadd i brann – bare flaks hindret spredning til kirken

FLAKS: Kirkeverge i Bø og Malnes menighet, Rune Eriksen, omtaler brannen i prestegården som en tragedie. (Privat)

– Da jeg ble oppringt og fikk beskjed om hva som foregikk, ble jeg umiddelbart veldig engstelig for Bø kirke. Kirken ligger bare 100 meter fra prestegården, forteller Rune Eriksen, kirkeverge i Bø og Malnes menighet.

Eriksen rykket ut og møtte en prestegård i full fyr natt til andre påskedag. I nærheten av prestegården ligger både Bø kirke og et fjøs med dyr, forteller kirkevergen til Vårt Land. Heldigvis så han raskt at brannen ikke kom til å spre seg til Bø kirke

– Det er rett og slett bare veldig gunstige værforhold som gjorde at vi kunne senke skuldrene da vi kom til stedet. Det var tilnærmet vindstille.

– Det er ikke hver dag det er vindstille i Vesterålen?

– Nei, det var i går, slår Eriksen fast.

OVERTENT: Presteboligen like ved Bø kirke i Vesterålen, var overtent allerede da nødetatene kom til stedet. (Tonje Bergersen)

Overtent – mann sendt til sykehus

Det var klokken 23:22 søndag kveld at politiet i Nordland meldte om brann i et bygg i Vesterålen. Det ble etter kort tid klart at det var snakk om den nesten 100 år gamle boligen som har tjent som prestebolig for Bø kirke.

– Det er så overtent at bygget ikke står til å redde. Brannvesenet gjør de brannbegrensningene de kan, og sikrer bygninger i nærheten, sa Ulf Slettan, operasjonsleder i Nordland Politidistrikt til Vårt Land natt til mandag.

Brannvesenet har slukket brannen, men holder igjen noen av sine mannskaper inntil videre. — Politiet i Nordland (@politinordland) April 18, 2022

Politiet fortalte at en mann i 50-årene kom seg ut av det brennende huset.

– Så vidt jeg har forstått det, så måtte han hoppe fra andre etasje. Vi får bare håpe at det går bra med ham, sier kirkeverge Rune Eriksen.

Mannen ble fraktet med luftambulanse til sykehuset i Stokmarknes, før han ble sendt videre til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, forteller politiet mandag formiddag. Det har ikke kommet opplysninger om skadeomfanget.

SKADD: Presteboligen ble totalskadd natt til andre påskedag. (Privat)

– Det er forferdelig

Tømmerbygningen fra 1927 er derimot totalskadd, ifølge både politiet og kirkevergen.

– Bygget er totalt utbrent, det er forferdelig, sier Eriksen.

Mandag morgen var brannen slokket, men brannvesenet driver etterslokking utover dagen. Først tirsdag vil politiet begynne med tekniske undersøkelser, opplyser operasjonsleder Kenneth Magnussen mandag formiddag.

Bygget som brant ligger nede Vesterålsfjorden og er eid av Opplysningsvesenets fond. Kirkevergen er usikker på hva som skjer videre.

– Jeg vet at det var satt i gang prosess hvor Bø prestegård skulle overføres til Den norske kirke, men den prosessen var ikke fullført. Så prestegården er egentlig ikke vårt ansvar, forteller Eriksen.

Årsaken til brannen er foreløpig ukjent.