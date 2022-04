Klokken 23.22 fikk politiet i Nordland melding om at det var brann i en bygning i Bø i Vesterålen. Da nødetatene kom til stedet, konstaterte de at det var full fyr i det nesten hundre år gamle bygget med tre etasjer som har tjent som prestebolig for Bø kirke.

– Det er så overtent at bygget ikke står til å redde. Brannvesenet gjør de brannbegrensingene de kan, og sikrer bygninger i nærheten, sier Ulf Slettan, operasjonsleder i Nordland Politidistrikt, til Vårt Land.

Bø kirke ligger et stykke unna bygget som har brent . Det er vindstille i området, så det har ikke vært fare for at brannen skal spre seg til kirken.

Én mann med skader

Politiet i Nordland opplyser om at én voksen mann har kommet seg ut av det brennende huset. Han hadde skader og ble fraktet med luftambulanse til sykehus i Stokmarknes. Ifølge VG skal mannen ha hoppet fra andre etasje. Mannens tilstand er ikke kjent.

Det er ikke informasjon som tilsier at det skal ha vært flere personer i bygget.

Politiet i Nordland opplyser om at bygget som står i brann er eiet av Opplysningsvesenets fond. Tømmerbygningen fra 1927 ligger ved Vesterålsfjorden.

Klokken 04:40 mandag morgen fikk Vårt Land opplyst at det nå drives slukkearbeid med lift, for å kunne påføre vann ovenfra. Det var da fortsatt ild, men brannen var da under kontroll.

– Ut fra bilder ser det ut til at det ikke vil være mer igjen av bygget når slukkingen er gjennomført. Det er et eldre bygg med tørr kledning og reisverk, sier operasjonsleder i Nordland Politidistrikt.

Klokken 5:13 meldte Politiet på Twitter at brannen er slukket, men at slukkemannskaper vil bli værende å stedet.