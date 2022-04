Paludan til TV 2: Blir ikke flere valgmøter i Sverige

Politiet tror kriminelle gjengmedlemmer har utnyttet situasjonen i helgen og at de voldelige opptøyene har vært mer rettet mot politiet enn mot Paludan.

– Politiet har vist at de er fullstendig ute av stand til å beskytte seg selv og meg, skrev han.

Søndag skrev Rasmus Paludan på Facebook at han bestemte seg for å avlyse planlagte arrangementer i Linköping og Norrköping.

Han sier til TV 2 at han nå befinner seg i København og vil nå ta en pause fra valgmøtene i Sverige.

