Ordføreren i Brovarij, Igor Sapozjko, opplyser at «enkelte infrastrukturobjekter ble truffet», men bekrefter ikke at det var snakk om en ammunisjonsfabrikk.

– En luft-til-bakke-rakett ødela i løpet av natten en ammunisjonsfabrikk bær Brovarij i Kyiv-regionen i et presisjonsangrep, heter det i en kunngjøring fra forsvarsdepartementet i Moskva.

