Paven ber om fred i «krigspåsken»

Paven minnet også om de mange som lider i andre konflikter verden over, blant annet i Libanon, Syria, Jemen, Irak, Afghanistan, Libya, Myanmar og flere steder i Afrika.

Den pågående krigen i Ukraina dominerte påskefeiringen i Vatikanet, som i år ble holdt med et minimum av restriksjoner for første gang siden starten av pandemien.

– Som disiplene da de feiret påske etter Jesu Kristi oppstandelse, fylles våre hjerter med frykt og redsel når så mange av våre brødre og søstre må stenge seg inne for å beskytte seg mot bomber, sa paven, som ba om at alle kriger og konflikter i veden må opphøre.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!