Ny uro i Sverige – steinkasting mot politiet i Linköping

Den omstridte danske politikeren har planer om å holde møter i Linköping og Norrköping, men tidlig søndag ettermiddag var det ifølge Aftonbladet uklart hvor han befant seg.

Politiet er på plass i Skäggetorp i Linköping, der Paludan planlegger å brenne nok en koran. Rundt 30–40 personer hadde samlet seg på stedet, og fra klokken 13 begynte flere å komme til. Aftonbladets reporter beskriver situasjonen som urolig, og ved 15-tiden skriver avisen at det er kastet stein mot politiet.

Ifølge politiet har Paludan ikke fått tillatelse til på holde noen av samlingene han planlegger søndag.

– Det skal helst leveres inn en uke i forveien for behandling i vår rettsavdeling, som ikke er åpen i påsken, sier talsperson Johnny Gutstavsson i politiregion øst.

– Vi behøver ingen tillatelse ettersom politiet beskytter demonstrantene til tross for at de ikke har noen tillatelse, skriver Stram Kurs-leder Paludan i et Facebook-innlegg. Via partiet har han sagt at han skulle være i Skäggetorp fra klokken 12 søndag.