Israelske styrker aksjonerer ved al-Aqsa-moskeen

Fredag ble flere hundre palestinere pågrepet og over 150 skadd da israelske sikkerhetsstyrker brukte gummikuler og tåregass mot en menneskemengde ved al-Aqsa-moskeen.

Bakgrunnen for aksjonen skal ha vært at en gruppe på rundt 30 jøder ville besøke området.

Minst to palestinere ble i morgentimene søndag pågrepet ved moskeen, som ligger på Haram al-Sharif, islams tredje helligste sted, for jøder kjent som Tempelhøyden.

