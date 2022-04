Rekordmange på påskeferie med Røde Kors’ gratistilbud

– Vi har aldri hatt med så mange på påskeferie som vi har denne påsken. Mange barnefamilier har hatt det svært vanskelig gjennom pandemien, og vi er glade for at vi nå øker kapasiteten slik at enda flere får et positivt avbrekk fra hverdagen, sier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll i en pressemelding.

Det er ordningen «Ferie for alle» som legger til rette for at barnefamilier som sliter med å få endene til å møtes, skal få muligheten til å reise på ferie. Omkring 100 frivillige er involvert i påskeferieordningen, som i år hadde nær 1.200 søkere.

I år har Røde Kors økt kapasiteten i en tid hvor økte matvarepriser og strømkrise har ført til økte utgifter for familier som allerede strevde med økonomien.

– Flere steder i landet ser vi nå at vi er i kontakt med nye familier som ikke har bedt om hjelp fra oss tidligere. Mange familier som slet økonomisk før korona, har det enda tøffere nå. Det ser vi gjenspeiler seg i søknadstallene våre, sier Sveinsvoll.

Nær hver tredje voksne under 30 år har gruet seg til årets påskeferie på grunn av sin økonomiske situasjon, ifølge en fersk undersøkelse Opinion har utført på vegne av Røde Kors.

(©NTB)