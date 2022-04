Kyivs ordfører advarer flyktninger mot å vende tilbake

Russiske myndigheter har varslet at angrepene i og rundt Kyiv vil bli trappet opp.

Klitsjko ber befolkningen fortsette å gå i dekning hver gang luftvernsirenene går av. Han sier at situasjonen er spesielt farlig nå ettersom mange flyktninger som forlot Kyiv tidlig i krigen, nå er i ferd med å returnere.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!