Røde Kors advarer mot å dra på topptur alene

Det virker som at folk har tatt advarslene på alvor, mener Eldholm. Det har vært få skredrelaterte ulykker i påsken.

Eldholm anbefaler å øve på bruk av kameratredningsutstyr, siden kort tidsbruk er avgjørende for å sikre et godt utfall.

– Kameratredning er helt kritisk ved skredulykker. Selv om man er dekket av bare en halvmeter snø, er det nok til å bli fastlåst, sier Tormod Eldholm, som er leder for ressursgruppe skred i Røde Kors.

