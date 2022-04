– De fleste ofrene ble funnet i Butsja, der det er over 350 lik, sier han.

Flere døde blir ifølge Nebitov funnet hver eneste dag, under ruiner og i massegraver.

– Vi forstår derfor at folk rett og slett ble henrettet i gatene under okkupasjonen, sier han.

