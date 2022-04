Jemen: Ti al-Qaida-medlemmer har rømt fra fengsel

Tjenestemennene sier en liste med navnene på de ettersøkte er lagt ut i sosiale medier i et forsøk på å få hjelp til å pågripe dem igjen.

De foreløpige undersøkelsene antydet at de innsatte samarbeidet med noen av fangevokterne og med militante medhjelpere på utsiden.

