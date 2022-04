Finland kommer trolig til å søke Nato-medlemskap

– På det nåværende tidspunkt kan jeg si at det er høyst sannsynlig, men beslutningen er ennå ikke tatt, sier Tuppurainen.

Russland advarer Finland mot å søke medlemskap i den nordatlantiske forsvarsalliansen og sier at det vil få konsekvenser.

– De må forstå hvilke konsekvenser et slikt steg vil få for det bilaterale forholdet vårt og for sikkerhetsarkitekturen i Europa, sa det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova torsdag.

Ifølge Russlands tidligere president og statsminister Dmitrij Medvedev, som nå er nestleder i det russiske sikkerhetsrådet, vurderer Russland å stasjonere atomvåpen i Østersjø-regionen som et svar på et eventuelt finsk og svensk Nato-medlemskap.

– Det kan ikke lenger være snakk om atomvåpenfri status for Østersjø-regionen. Fram til nå har ikke Russland foretatt seg noe i så henseende og hadde ingen planer om det. Men om vi blir tvunget, så husk at det ikke var vi som foreslo dette, sa han torsdag.

(©NTB)