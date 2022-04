FHI-direktøren: Noen av koronatiltakene var for strenge

Måneder etter at Norge feiret gjenåpningen, ble det i desember igjen innført strenge tiltak for å slå ned løpsk deltasmitte og som et føre var-tiltak i møtet med den nye omikronvarianten.

Stoltenberg sier til ABC Nyheter at noen av tiltakene var for strenge.

– Ja, det er jeg sikker på at noen av dem har vært. Vi har hele tiden forsøkt å gi råd om de riktige tiltaksnivåene, men fordi usikkerheten har vært så stor hver gang det har kommet en ny variant, måtte vi ta utgangspunktet i scenarioer og risikoen for at den nye varianten kunne være like alvorlig som den forrige, sier hun.

– Slik var det også med omikron rett før jul. Tiltakene vi hadde fra midten av desember 2021 og til midten av januar 2022, de var sannsynligvis for strenge, men det var ikke mulig å vite i midten av desember, sier Stoltenberg.

