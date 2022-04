– Jeg synes dette er skremmende, sier Svein Aarseth i Den norske legeforenings råd for legeetikk.

Han forteller at det ikke har vært noen reell debatt om aktiv dødshjelp ennå i Norge. I Nederland er det ganske annerledes.

– Leger går ikke lenger fremst når det kommer til aktiv dødshjelp. Det gjør borgerne, som anser ytelsen for å være en pasientrettighet, sier den nederlandske legen Marianne Dees til danske Kristeligt Dagblad (KD).

Vi er redd for en skråplaneffekt — Svein Aarseth, Den norske legeforening

Økning skaper splittelse

7.666 dødsfall skyldtes aktiv dødshjelp i Nederland i 2021. Det er en økning på hele 10,5 prosent fra året før.

Marianne Dees forteller til Kristeligt Dagblad at presset øker fra befolkningen, og peker på at det nå debatteres et nytt forslag som vil tilby aktiv dødshjelp til alle over 74 år som er mette av dage.

– Dét synes mange leger i hvert fall er en glidebane, sier legen til KD.

Lege Theo A. Boer i Nederland, forteller til avisa at han tror det vil skje en splittelse blant nederlandske leger fremover – at noen vil nekte å utføre aktiv dødshjelp, også kalt eutanasi, mens andre vil utføre mer av det gjennom klinikker som spesialiserer seg på feltet.

Netherlands Euthanasia LOVLIG: Høyesterett i Haag, Nederland. Retten har godkjent aktiv dødshjelp. (Mike Corder/AP)

Lite sannsynlig i Norge

Svein Aarseth i Den norske legeforening forklarer hvorfor de er imot eutanasi:

– Vi er redd for en skråplanseffekt. Dette har vi sett i mange sammenhenger: Man begynner med legalisering, og så får du en normalisering, sier Aarseth og peker på at det stadig blir flere tilfeller av dødshjelp i Nederland.

For øyeblikket er han ikke bekymret for at en legalisering skal bli aktuell i Norge.

– Det er nok et stykke igjen før det er mange nok som ønsker det. Men samme hva som skjer så må vi sørge for at man ivaretar de som er i livets sluttfase på en god måte.