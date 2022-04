Ifølge politiet skal To Anh Dung ha mottatt bestikkelser i forbindelse med at landet leide fly for å hente hjem egne statsborgere fra 60 land under pandemien.

Fem andre er også pågrepet i saken, anklaget for å ha tatt imot bestikkelser.

Dung ble utnevnt til viseutenriksminister i 2019.