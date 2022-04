Ukraina: 30 løslatt i fangeutveksling

– Vi ble tvunget til å spille inn propagandavideoer. dersom vi nektet, truet de med å slutte å forbinde sårene til kameratene våre, sier han i et sitat i meldingen.

Ifølge departementet har den ene piloten sagt at de ble utsatt for fiendtlige avhørt og nektet medisinsk behandling mens de var fanget.

– To ukrainske piloter som ble holdt fanget av okkupantene, er sluppet fri, skriver det russiske forsvarsdepartementet.

