Opptøyer da Rasmus Paludan skulle brenne Koranen i Sverige

Flere skadd i opptøyer i svensk by Tre politifolk ble sendt til sykehus med skader etter sammenstøt med demonstranter som protesterte mot at den ytterliggående høyrepolitikeren Rasmus Paludan skulle brenne et eksemplar av Koranen i Linköping i Sverige torsdag. Foto: Stefan Jerrevång / TT / NTB (Stefan Jerrevång/TT/NTB)