ISS: Vaksine hindret 150.000 koronadødsfall i Italia

Vaksineringen har også forhindret 8 millioner smittetilfeller, over 500.000 sykehusinnleggelser og over 55.000 innleggelser på intensivavdeling, anslår ISS i en rapport.

Rapporten tar for seg perioden mellom 27. desember 2020, da vaksineringen begynte, og 31. januar i år. Metodikken som er benyttet er tidligere utviklet for å fastslå nytten av influensavaksinering.

Italia er et av de hardest rammede landene i Europa under pandemien, med over 160.000 registrerte dødsfall. Bare Storbritannia har flere.

Nærmere 90 prosent av alle over tolv år er nå fullvaksinert i Italia, og det samme er 34 prosent av barna i alderen 5 til 11 år.

