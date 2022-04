Ukrainske etterforskere i gang med å dokumentere krigsforbrytelser

Ifølge Ukraina ble de sivile utsatt for likvideringer. Kreml har kalt bildene for falske.

Hostomel ligger i utkanten av Kyiv, nær Butsja der myndighetene sier at minst 400 er blitt drept. AFPs journalister kunne melde at de så 20 lik bare på en enkelt veistrekning.

Ukrainere undersøker lik som er funnet i forstedene til Kyiv etter at russiske styrker trakk seg ut av området. (Evgeniy Maloletka/AP)

Det var rundt 30 til 40 lik i bilen da AFP var vitne til at ordførerens lik ble hentet ut av grava.

Varebilen, som før krigen ble brukt til å frakte matvarer i et lasterom som holder 5,7 grader, kjørte deretter til et provisorisk lagerbygg der likene skal oppbevares før en grundigere obduksjon kan gjennomføres.

Ukrainske rettsmedisinere og politi deltar i dokumentasjonen av hvordan lokale innbyggere er blitt drept i forstedene til Kyiv. Her fotograferes lik som er hentet ut av en massegrav i Butsja. Mange av ofrene er menn i 50- og 60-årsalderen, ifølge ukrainske kilder. Flere av dem skal ha blitt torturert. (Evgeniy Maloletka/AP)

Lokale myndigheter opplyser at Prylypko ble skutt da han delte ut brød og medisin til folket. Drapet fremstår som vilkårlig, opplyser de.

Ordfører Jurij Prylypko var en stor patriot og en stor mann, sier presten Petro Pavlenko. Den 7. mars ble han drept etter at russiske styrker hadde rullet inn i Kyiv-forstaden han var ordfører i.

