OSSE: Russland sto bak angrep på sykehus i Mariupol 9. mars

OSSE la onsdag fram en rapport om etterforskningen av krigsforbrytelser i Ukraina siden den russiske angrepskrigen startet.

Der slår organisasjonen, som Russland også er medlem av, fast at det er sterke indikasjoner på at Russland systematisk har brutt menneskerettighetene.

Rapporten omhandler også angrepet på et sykehus i Mariupol 9. mars, som Russland er blitt anklaget for å ha stått bak. Rapporten slår fast at dette var et russisk angrep og at det dreide seg om en krigsforbrytelse.

Russiske myndigheter har benektet at deres styrker sto bak angrepet.