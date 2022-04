Navarsete ante ikke hva Enoksen gjorde: – Etter metoo ser vi kanskje med andre briller

– Vi så ingenting av det som har kommet fram nå.

Det er beskjeden fra en rekke personer som jobbet med Odd Roger Enoksen da han var olje- og energiminister i Stoltenberg II-regjeringen. Enoksen var minister fra 2005 til 2007. Nå har det kommet fram at han hadde et hemmelig forhold med en ung kvinne i den samme perioden.

Forholdet ble avslørt i forrige uke da kvinnen anonymt stod fram i VG. Der forteller hun at de to innledet et seksuelt forhold etter at hun møtte ham på en skoletur til Oslo i 2005. Da var hun 18 år gammel og Enoksen 50.

Kvinnen sier hun har båret på mye skam- og skyldfølelse etter forholdet, og at hun har måtte oppsøke helsehjelp.

Enoksen har nå beklaget forholdet, og på lørdag 9. april gikk han av som forsvarsminister. På tirsdag ble kommunalminister Bjørn Arild Gram Norges nye forsvarsminister.

Møttes på kontor og i statsrådsboligen

Så langt har ingen politikere sagt at de stilte spørsmål om hva som var relasjonen mellom Enoksen og kvinnen.

I VG-saken bekrefter Enoksen og kvinnen at de møttes flere ganger på Enoksens arbeidsplass i Oljedepartementet. I kvinnens dagbok og kalender skriver hun om minst tolv treff på Enoksens kontor fra august 2006 til oktober 2007, samt flere besøk i statsrådsboligen.

Hun var også Enoksens gjest under Stortingets åpning 3. oktober 2006. Ifølge Enoksen var kvinnen også med på et møte med daværende næringsminister Dag Terje Andersen (Ap).

Navarsete: – Jeg hadde ingen anelse

– Jeg hadde ingen som helst anelse om noen ting, sier Liv Signe Navarsete til Vårt Land.

Hun var andre nestleder i Sp da Enoksen gikk av som oljeminister i september 2007.

– Møtte du noen gang kvinnen som Enoksen hadde med på besøk?

– For alt jeg vet, så møtte jeg henne. Det er mange unge mennesker man møter i forbindelse med arbeidet i partiet, blant annet senterungdommer, forklarer Navarsete.

– Oppga aldri noen annen grunn for at han ga seg

– Når du ser tilbake på dette nå, Navarsete, sviktet man kollektivt denne kvinnen? Skulle man ha spurt om relasjonen, for eksempel?

– Jeg vet ikke om det var noen som tenkte over det. Det er viktig å forstå at det å være i en regjering er en unntakstilstand, sier Navarsete, og legger til:

– Etter metoo kikker man kanskje på dette med andre øyne. Jeg kan bare snakke for meg selv, og jeg ante ingenting. Jeg reagerte heller ikke på noe.

LANG FARTSTID: Liv Signe Navarsete har hatt flere viktige verv i Senterpartiet. Hun var annen nestleder da Odd Roger Enoksen var oljeminister. (Jan Kåre Ness/NTB)

---

Enoksen-saken

Odd Roger Enoksen (68) gikk av som forsvarsminister 9. april i år.

Det skjedde etter at det ble kjent at han i perioden 2005-2007 hadde hatt et forhold til en ung kvinne som var 32 år yngre enn ham.

Enoksen har også vært statsråd to ganger tidligere: Olje- og energiminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra 2005 til 2007 og kommunalminister i Kjell Magne Bondeviks første regjering fra 1999 til 2000.

Han var stortingsrepresentant innvalgt for Senterpartiet fra Nordland fra 1993 til 2005.

Han ledet partiet i perioden 1999–2003

---

Travelt i regjering

– I regjering møtes du på gruppemøter, regjeringskonferanser, du diskuterer på tvers av departement, og så er man hver for seg. Om noen har med seg folk på jobb, så er det ikke slik at vi andre nødvendigvis følger med på det.

Grunnen som ble oppgitt da Enoksen ga seg som statsråd i 2007, var at han ville dra hjem og fokusere på familien sin. Navarsete sier at Enoksen aldri oppga noen annen grunn enn dette internt.

– Han syntes han hadde være lenge borte fra familien. Det er det vanskelig å diskutere imot, sier Navarsete.

Tidligere rådgiver: – Kjenner han som en god sjef

Anne Tingelstad Wøien var politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet fra 2005 til 2007. Hun sier at heller ikke hun så eller hørte noe om det som har kommet fram. I en tekstmelding til Vårt Land skriver hun at hun kjenner Enoksen «som en dyktig politiker og en god sjef».

Vårt Land har vært i kontakt med Sps daværende generalsekretær, Ivar Egeberg (2006 til 2009) og Sps parlamentariske leder Magnhild Meltveit Kleppa (2005 til 2007), som sier det samme som Navarsete, at historiene man nå hører om Enoksen er helt nytt for dem.

Det har ikke lykkes Vårt Land å komme i kontakt med Sps daværende første nestleder Lars Peder Brekk (2003 til 2011)

Vårt Land har forsøkt å få et intervju med Åslaug Haga, som var Sp-leder da Enoksen gikk av i 2007. Hun skriver i en tekstmelding at hun ikke kommenterer «denne type saker».