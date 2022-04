Finland vil ha rask Nato-avgjørelse sammen med Sverige

– Det ville vært bra om vi tok samme valg i framtiden, men det er ikke noe krav. Men det ville vært veldig bra å ta samme valg og ha samme tidsplan, sa Marin da hun onsdag møtte sin svenske kollega Magdalena Andersson i Stockholm.

Ingen av de to sosialdemokratiske lederne ville forskuttere hvilken beslutning de kommer til å ta.

– Vi må analysere situasjonen for å se hva som er best for Sveriges sikkerhet og det svenske folket i denne nye situasjonen, og man skal ikke skynde seg inn i det. Man skal gjøre dette veldig seriøst. Det er slik jeg jobber som Sveriges statsminister, sa Andersson da hun holdt pressekonferanse med Marin.

Den finske nasjonalforsamlingen skal onsdag få utlevert en regjeringens sikkerhetsanalyse, som tar for seg fordeler og ulemper ved et Nato-medlemskap. Deretter begynner diskusjonen rett etter påske, ifølge Marin.

– Jeg setter pris på muligheten for å ha en rask diskusjon mellom oss, sier hun.

– Andersson vil inn i Nato

Tidligere på dagen oppga ikke navngitte kilder til Svenska Dagbladet at Andersson ønsker at Sverige skal bli medlem av Nato, og at planen er å levere en søknad i forbindelse med Nato-møtet i Madrid i slutten av juni.

Diskusjonene mellom de to skulle både handle om hvordan de kan styrke sine lands sikkerhet, og om hvordan de kan hjelpe Ukraina.

– Vi har ulike alternativer, og ingen er uten risiko, sa Andersson.

– Skillet mellom å være en partner og et medlem er veldig klart. Det finnes ingen annen sikkerhetsgaranti som er som Natos artikkel 5, sa hun.

Artikkel 5 inneholder et prinsipp om at når ett Nato-land blir angrepet, så skal det regnet som et angrep på hele forsvarsalliansen.

Statsminister Magdalena Andersson (t.v.) og Finlands statsminister Sanna Marin holder pressekonferanse ved Villa Bonnier i Stockholm. (Paul Wennerholm/TT/NTB)

Møte i mai

Både i Finland og Sverige er Nato-debatten blitt aktualisert som følge av krigen i Ukraina.

Socialdemokraterna har kalt inn til et møte 24. mai der regjeringspartiet ifølge svenske medier vil ta endelig stilling til Nato-spørsmålet.

Det jobbes også med en sikkerhetspolitisk analyse, som skal presenteres i en offentlig rapport innen 31. mai. Anderssons uttalelser tyder imidlertid på at den kan komme tidligere.

Onsdag fikk Sveriges statsminister Ann Linde kritikk fra Russland for å ha snakket om en «russisk trussel» mot Sverige og Finland.

– Det er uintelligente uttalelser. De er ikke basert på fakta, men er i stedet propaganda og provokasjoner, sa Maria Zakharova, som er talsperson for det russiske forsvarsdepartementet, til nyhetsbyrået Tass.