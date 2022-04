EU sender mer militærhjelp til Ukraina

Det er den tredje pakken med militærhjelp EU har gått med på å sende til Ukraina, for å hjelpe landet til å forsvare seg mot de russiske styrkene. Til sammen har EU sendt 1,5 milliarder euro i militærhjelp.

Ukrainske styrker ruster seg til en hard kamp om Øst-Ukraina. Disse kampene kan få stor betydning for krigens videre gang

EUs utenriksminister Josep Borrell sier det er avgjørende at EU øker den militære støtten til Ukraina mens Russland forbereder seg på en offensiv øst i landet.

