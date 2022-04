Dødstall etter ekstremvær i Sør-Afrika har passert 250

Det kraftige regnet har rammet storbyen Durban sørøst i landet og den omkringliggende provinsen KwaZulu-Natal. Nedbøren har ført til oversvømmelser en rekke steder, hus er revet i stykker av vannmassene og det er gjort stor skade på infrastrukturen i Durban. Enkelte steder er vannet så dypt at bare toppen på trafikklysene stikker opp der veien går. Jordskred har ført til innstilte tog.

– Fram til sent tirsdag kveld hadde våre to likhus tatt imot noe i nærheten av 253 døde, sier den regionale helsesjefen Nomagugu Simelane-zulu til TV-stasjonen eNCA.

