Zelenskyj viser fram pågrepet Putin-vennlig opposisjonspolitiker

Siden 2021 har Medvedtsjuk sittet i husarrest anklaget for å forræderi fordi han skal ha beriket seg på naturressurser på Krim-halvøya, som ble annektert av Russland i 2014. Noen få dager etter krigsutbruddet i februar rømte han fra husarresten.

Medvedtsjuk har siden 2018 ledet Ukrainas største russiskvennlige parti «Opposisjonsplattformen – For livet», skriver VG .

I presidentvalget i Ukraina i 2019, vant Zelenskyj over Medvedtsjuk med god margin.

