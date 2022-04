Palestiner drept sør i Israel etter å ha knivstukket politimann

Politiet var i ferd med sjekke mannen fordi de mente han oppførte seg mistenkelig da han plutselig trakk kniven, opplyser politiet tirsdag.

Politibetjenten, som kun fikk lettere skader, skal ha reagert raskt og drept mannen på stedet.

Palestineren beskrives som en mann i 40-årene fra byen Hebron på den israelskokkuperte Vestbredden.

De siste ukene har Israel og Palestina opplevd en kraftig voldsopptrapping. I Israel har 14 mennesker blitt drept i en rekke angrep siden slutten av mars. I den samme perioden har israelske styrker drept 15 palestinere, deriblant de som utførte angrepene i Israel, ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået AFP.

To kvinner drept

Søndag ble to palestinske kvinner drept på Vestbredden, hvorav den ene var ubevæpnet. Hun reagerte ikke på varselskudd ved en israelsk kontrollpost, dermed ble hun skutt, har det israelske militæret opplyst.

Den andre kvinnen ble drept etter at hun skal ha knivstukket en israelsk politimann i sentrum av Hebron, der israelske styrker er utplassert for å vokte over en israelsk bosetting midt i den palestinske byen.

Bosettingen, der det bor 1.000 israelske jøder, har i mange år vært en kilde til stor frustrasjon blant byens 200.000 palestinske innbyggere.

Trapper opp på Vestbredden

Etter at tre menn ble skutt og drept utenfor en pub i Tel Aviv torsdag kveld, har israelske styrker iverksatt flere militæroperasjoner på Vestbredden, blant annet i Jenin, der gjerningsmannen kom fra.

Det har også ført til en rekke sammenstøt mellom israelske soldater og unge palestinere.

Israels statsminister Naftali Bennett har gitt hæren full handlingsfrihet under militæroperasjonene i det okkuperte palestinske området.

– Vi gir full handlingsfrihet til hæren, Shin Bet, og alle sikkerhetsstyrker for å bekjempe terroren, sa Bennett fredag.