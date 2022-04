Gram ny forsvarsminister – Gjelsvik også inn som statsråd

Begge to ble presentert på Slottsplassen tirsdag ettermiddag, etter et ekstraordinært statsråd på Slottet.

– Vi har sett etter en klok og erfaren leder, én med tung politisk erfaring fra mange felt, som kan gå rett inn i den jobben, sa statsminister Jonas Gahr Støre om valget av Gram som forsvarsminister.

Allerede tirsdag formiddag kunne Vårt Land melde nyheten om hvem som ble ny forsvarsminister, og dermed også hvem som tok over som kommunal- og distriktsminister.

Bjørn Arild Gram (49) tar over som forsvarsminister etter Odd Roger Enoksen. Enoksen gikk av i forrige uke, etter at VG avslørte at han hadde hatt et seksuelt forhold til en 18 år gammel kvinne mens han var oljeminister i Stoltenberg II-regjeringen.

Sigbjørn Gjelsvik (48) tar over Grams jobb som kommunal- og distriktsminister.

– Jeg ble for alvor kjent med Sigbjørn da vi forhandla på Hurdal. Jeg var klar over at det var en tøff negl, men det jeg møtte var en veldig erfaren politiker, som var i stand til å finne gode løsninger som også kunne se og forstå den andre siden, sa Støre om Gjelsvik.

Ingen forsvarsbakgrunn

Gram ble kommunal- og distriktsminister da Støre-regjeringen ble presentert i oktober. Da kom han fra jobben som styreleder i kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon KS.

Trønderen har en lang Sp-karriere. Han har vært fylkestingsrepresentant i Nord-Trøndelag fylkeskommune, men Sp-fylkesleder i Nord-Trøndelag, ordfører i Steinkjer kommune, statssekretær i Finansdepartementet og politisk rådgiver på Stortinget.

Den nye forsvarsministeren har ikke forsvarsbakgrunn. Han er siviløkonom og har studert historie, økonomi, ledelse og administrasjon.

BYTTER: Bjørn Arild Gram tar over som forsvarsminister etter Odd Roger Enoksen. Dermed forlater han kommunal- og distriktsdepartementet.

Den famøse hytteturen

Valget av Gram er ikke et sjokk, men flere politiske kommentatorer – blant annet i Bergens Tidende og Nationen – pekte på tidligere Sp-partileder Liv Signe Navarsete (63) som en mulig kandidat til å bli ny forsvarsminister.

I kjølvannet av skandalen rundt avgåtte Enoksen, er Gram et noe kontroversielt valg. Han var én av de åtte Sp-mennene som var med på den famøse hytteturen i Storlien i 2016, da det ble sendt en svært grov sexmelding fra hytta til Navarsete.

Meldingen var: «Vi har lyst på fitta di».

Av de ti mennene i hyttefølget, hadde åtte av mennene Sp-verv – mange av dem sentrale. Blant dem var nestleder og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Ingen av de ti mennene har stått fram som avsender av meldingen til Navarsete.

– Denne meldingen skulle aldri vært sendt, innholdet er forkastelig og den som sendte den bør snarest melde seg, sa Gram til VG i 2018.

Fakta om Bjørn Arild Gram

Født 7. mai 1972 (49 år).

Fra Steinkjer i Trøndelag.

Ble kommunal- og distriktsminister 14. oktober 2021.

Fylkestingsrepresentant i Nord-Trøndelag fylkeskommune (1995 til 2019), fylkesleder i Sp i Nord-Trøndelag (2004-2006 og 2010-2012), statssekretær i Finansdepartementet (2005-2007), ordfører i Steinkjer kommune (2007-2020), styreleder i KS (2020-2021).

Kilde: Regjeringen.no og Stortinget.no.

Enoksen: – Jeg beklager

Nå tar han altså over etter Odd Roger Enoksen. Lørdag gikk Enoksen av som forsvarsminister etter det ble kjent at han hadde et seksuelt forhold til en 18-åring tidlig på 2000-tallet. Politikeren var da 50 år, mens kvinnen var 18 år.

Samme år ble han utnevnt som olje- og energiminister i den rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg. Enoksen sa først at han ikke hadde en maktposisjon over kvinnen.

– Ja, jeg var eldre enn henne. Ja, jeg var stortingsrepresentant først og så statsråd. Men jeg hadde aldri noe maktforhold over henne, som gjorde at hun ikke kunne gått og avsluttet når som helst hvis hun følte det ubehagelig, sa Enoksen til VG.

På lørdag beklaget han forholdet:

– Jeg vil gi en uforbeholden unnskyldning for at mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre, sa den nå avgåtte forsvarsministeren.

Under en pressekonferanse tirsdag kommenterte statsminister Støre saken, men takket samtidig Enoksen for en svært god jobb under krisen med krigen i Ukraina.

Utpreget EU-motstander

Mannen som tar over kommunal- og distriktsdepartementet etter Gram, er partikollega Sigbjørn Gjelsvik. Han ble i fjor valgt til sin andre periode som stortingsrepresentant.

Før Gjelsvik ble stortingspolitiker var han sekretariatsleder i stortingsgruppen til partiet. For Gjelsvik har, som Gram, vært aktiv i Sp siden 1990-tallet. Han har representert partiet i Naustdal kommunestyre og Sogn og Fjordane fylkesting, og som leder for Senterungdommen.

Den nye kommunal- og distriktsministeren er en utpreget EU-motstander, og var leder for Nei til EU fra 1999 til 2004. I de senere årene har han gjort seg bemerket for sin motstand av EØS-avtalen, blant annet i forbindelse med debatter i kjølvannet av brexit.

NY: Sigbjørn Gjelsvik (Sp) blir ny kommunal- og distriktsminister. Her er han sammen med Aps Lise Christoffersen (Ap) under et partimøte i Stortinget nylig.

Ønsket statsrådspostene til hverandre

På Stortinget har Gjelsvik i flere år vært finanspolitisk talsperson for partiet. Da regjeringen skulle settes sammen i fjor, ville Senterpartiet at Gjelsvik skulle bli finansminister, men Jonas Gahr Støre satte ned foten.

Støre krevde at noen fra Sps ledergruppe skulle inneha finansministerposten, noe som gjorde at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til slutt endte opp som finansminister.

Ifølge VG ønsket Vedum egentlig å bli kommunal- og distriktsminister, men den stillingen gikk da til Bjørn Arild Gram. Gjelsvik ble sittende igjen med svarteper – uten statsrådspost.

Tirsdag ble det altså klart at Gjelsvik, Senterpartiets førstevalg som finansminister etter valgseieren i fjor, blir kommunalminister, mens Sps førstevalg som kommunalminister, partileder Vedum, fortsatt er finansminister.

Fakta om Sigbjørn Gjelsvik

Født 30. mars 1974 (48 år).

Fra Naustdal i Sogn og Fjordane.

Innvalgt på Stortinget siden 2017 for Akershus. Har vært medlem av finanskomiteen på Stortinget og finanspolitisk talsperson for Senterpartiet.

Utdannet i økonomi fra NMBU og var medlem av Naustdal kommunestyre og Sogn og Fjordane fylkesting i 1995–1999.

Han var gruppesekretær for Senterpartiet på Stortinget i perioden 2004–2017, og før det var han leder av Nei til EU.

Kilder: Store Norske Leksikon, Senterpartiet, Stortinget.no.

