FN: Nesten to tredeler av Ukrainas barn er drevet på flukt

Unicef mener at 142 barn er drept siden krigen startet, og at 229 er såret.

– Jeg har hørt historier om de desperate tingene foreldre gjør for å få barna sine i trygghet, og om barn som er knust fordi de ikke får kommet seg tilbake på skolen, sa han videre.

2 millioner av barna har flyktet til utlandet, mens de resterende 2,8 millioner barna er fordrevet til andre deler av Ukraina, ifølge Fontaine. Han opplyser at nesten halvparten av de 3,2 millioner barna som er igjen i landet, kan risikere matmangel.

Manuel Fontaine, sjef for Unicefs kriseprogram, sa mandag at 4,8 millioner av de 7,5 millioner barna er drevet på flukt.

