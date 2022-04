Mann kjent skyldig i drap på britisk politiker

En enstemmig jury fant Ali Harbi Ali skyldig i å ha knivstukket Amess på et velgermøte i oktober i fjor. Amess døde kort tid etter av skadene.

Ali hadde gitt uttrykk for sympatier med ekstremistgruppa IS, og under rettssaken erklærte han seg ikke skyldig.

Straffeutmålingen kommer onsdag, ifølge dommeren.

Drapet skjedde 15. oktober i fjor mens 69 år gamle Amess møtte velgere i en kirke i den lille byen Leigh-on-Sea på den britiske østkysten. Ifølge øyenvitner stakk Ali Amess over 20 ganger med en langbladet kniv, hvorpå han satte seg ned og ventet på politiet.

Amess hadde sittet i Parlamentet for De konservative siden 1983.

Andre politikerdrapet på få år

Ali er fra London og har somalisk bakgrunn. Han er sønn av en tidligere rådgiver for Somalias eksstatsminister. Faren har tidligere uttalt til britiske medier at han føler seg traumatisert etter det sønnen har gjort.

Drapet på Amess er det andre politikerdrapet i Storbritannia på få år. Fem år tidligere ble Labour-politikeren Jo Cox skutt og knivstukket av en høyreekstremist. Hun var da det første britiske parlamentsmedlemmet som ble drept på over 30 år.

