Går mot rekordavling av hvete i India

– Det indiske markedet har tilstrekkelige lagre, og India er i en komfortabel situasjon for å møte forespørsler fra landene som importerer hvete, sier Sudhanshu Pandey i Indias forbrukerdepartement til Reuters.

India er verdens nest største hveteprodusent etter Kina. Russland et tredje størst, men også Ukraina er storprodusent.

Indias hvetehøst er i gang og det er ventet at landet får en rekordavling på rundt 111,32 millioner tonn.

Etter at landets egne behov er dekket er det fortsatt store mengder som kan eksporteres. Ifølge Pandey legger myndighetene til rette for eksport ved å be tog- og havnemyndigheter om å prioritere utgående hvetelaster.

