Få skader i påskefjellet tross stor snøskredfare

Men skredfaren er ikke over, og Øverland ber folk fortsette å ta hensyn til dette.

Tar vi med palmehelga, har Røde KorsŽ påskesentral registrert 29 oppdrag for de frivillige i Hjelpekorpset. De fleste gikk ut på å hente hjem folk, og 40 skader av ulik art ble behandlet.

– Mye dårlig vær kombinert med høy skredfare gjør at færre er ute i fjellet i store deler av landet. Dermed ser vi også færre ulykker sammenlignet med tidligere år, sier nestleder Jarle Bjørge Øverland i Landsråd Røde Kors Hjelpekorps.

