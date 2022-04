Regjeringen ber NVE gjenoppta konsesjonsbehandling av vindkraft på land

Aasland ga fredag en orientering om regjeringens tilleggsmelding om energipolitikk. Der sa han blant annet at regjeringen ber NVE gjenoppta konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land.

– Men det må skje med kommunenes vilje. Jeg tror vi får med oss mange kommuner på det, sa Aasland.

Han viste til at de også har sendt ut et forslag om produksjonsavgift på høring, og at han tror vindkraft på land betyr en betydelig mulighet for norsk industri.

– Vi er beredt på å starte behandlingen av vindkraft på land, sa Aasland.