Israels statsminister gir sikkerhetsstyrker frie tøyler etter angrep i Tel Aviv

Israel satte nylig inn soldater for å hjelpe politiet med å håndtere voldsbølgen som krevde elleve menneskeliv på én uke like før den islamske fastemåneden ramadan startet.

To mennesker ble drept og flere såret på en pub i Dizengoff-gaten i Tel Aviv torsdag kveld. En palestinsk mann som israelsk politi mener sto bak angrepet, ble senere skutt og drept av israelske sikkerhetsstyrker.

– Vi gir full handlingsfrihet til hæren, Shin Bet, og alle sikkerhetsstyrker for å bekjempe terroren, sa statsminister Bennett fredag.

