Huitfeldt: – Uavhengige må granske drap på krigsfanger i Ukraina

En video som er lagt ut i sosiale medier og som New York Times har verifisert, viser det som skal være ukrainske soldater drepe russiske krigsfanger nær Kyiv. På spørsmål om dette er noe de vil diskutere med Ukraina, svarer Huitfeldt:

– Ja, selvfølgelig. Dette er noe som må tas opp, for i en krig gjelder lover og regler uansett. Om hva slags type mål som er legitime, og hvordan man skal behandle krigsfanger. Det er helt grunnleggende for alle parter, sier hun til pressen i Brussel i forkant av Nato-møtet torsdag.

Belgium Russia Ukraine War NATO ADVARER: Utenriksminister Anniken Huitfeldt hilser på Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba på Natos utenriksministermøte torsdag. (Olivier Matthys/AP)

– Må få vite alt

Huitfeldt sier at hun opplever at Ukraina er åpne om det som skjer.

– Og i denne situasjonen var de opptatt av å ikke foreta skritt som kan virke provoserende. Det er en ansvarlig partner, men vi må selvfølgelig kunne få vite alt, sier hun.

Huitfeldt understreker at uavhengige granskere må gjøre undersøkelser.

– For det vi ser på bilder om angrep på sivile, er helt uakseptabelt. Og jeg vil advare mot at vi tenker «krig er krig» og aksepterer bildene vi ser. Når vi ser konkrete angrep på sivile, som er i ikke-militære klær, er det noe helt annet enn det vi har sett i veldig mange andre kriger, sier hun.

Skyter russer

– Han er fortsatt i live. Film disse plyndrerne. Se, han er fortsatt i live. Han gisper etter luft, sier en mann på videoen mens en russisk soldat med en jakke som dekker hodet, angivelig såret, fortsatt puster.

En soldat skyter deretter mannen to ganger. Mannen beveger seg fortsatt, og soldaten skyter ham igjen, inntil mannen ikke lenger beveger seg, viser videoen, som er publisert i meldingstjenesten Telegram og som New York Times omtaler.

Minst tre andre antatte russiske soldater, blant dem en med en åpenbar hodeskade og med bakbundet hender, kan bli sett døde nær mannen som ble skutt.

Alle har på seg kamuflasjeuniform, og tre av dem har hvite armbånd som russiske styrker ofte bruker.

Utstyr ligger strødd rundt dem, og det er blodflekker nær hvert av hodene deres.

Verifisert video

Soldatene ligger på veien, like ved et infanterikjøretøy av typen BMD-2, som brukes av russiske styrker. Noen av soldatene ser ut til å ha fått jakker, sko og hjelmer fjernet. Lenger borte på veien kan man se ødelagte kjøretøy.

Videoen er verifisert av New York Times. VG har geoverifisert videoen, og avisen har snakket med en tolk som har hørt lydfilene fra videoen. Ifølge tolken snakkes det russisk i videoen, men det skal være ukrainere som snakker, skriver VG.

Militærkolonne

Videoen ble filmet på en vei like nord for landsbyen Dmytrivka, om lag 11 kilometer sørvest for Kyiv-forstaden Butsja, der det får få dager siden ble funnet flere hundre lik iført sivile klær.

Butsja-hendelsen utløste anklager fra verden rundt om at russiske soldater hadde drept sivile ukrainere idet styrkene trakk seg tilbake. Russland har på sin side hevdet at Ukraina iscenesatte bildene fra Butsja.

Drapene i Dmytrivka ser ut til å være resultatet av et ukrainsk overfallsangrep på en russisk militærkolonne rundt 30. mars, idet russiske styrker trakk seg tilbake fra små byer vest for Kyiv etter flere uker med kraftige kamper.

Ukrainas forsvarsdepartement har også tvitret om ødeleggelsene av den russiske kolonnen og kalt det «presisjonsarbeid» utført av ukrainske styrker.

– Disse er ikke engang mennesker, sier en ukrainsk soldat på videoen, idet han går blant ødelagte kjøretøy. Han legger til at to russiske løytnanter var blitt tatt til fange.