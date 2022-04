Amerikanske myndigheter lover åpenhet om årsaken til flyulykken i Beiarn

Det amerikanske marinekorpset skriver i en epost til NRK at det jobber for å forstå «hvordan denne tragiske ulykken skjedde og forhindre lignende tragedier i fremtiden».

Fire amerikanske soldater døde i ulykken under militærøvelsen Cold Response i Norge.

– Vi er forpliktet til åpenhet og å bevare integriteten til etterforskningsprosessen. Denne saken er ikke annerledes, skriver løytnant Gaby Rossi og major Melanie Salinas i eposten.

Årsaken til flystyrten er ikke kjent, men det var svært dårlig vær i området da ulykken skjedde.

Generalløytnant Yngve Odlo, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, sier norske myndigheter tydelig har formidlet hvilket nivå av åpenhet de forventer fra amerikanerne.

– Vi i Norge har et veldig åpent samfunn, samtidig ber jeg om å vise respekt for at de har andre prosedyrer, sier han til kanalen.

Vraket etter flyulykken ligger ennå i Beiarn i Nordland, men skal etter hvert fraktes til USA. Det er foreløpig ikke klart når det kan skje.

Politiet opphevet i slutten av forrige uke ferdselsforbudet og overflygingsforbudet på ulykkesstedet. Nå er et område på rundt 100 ganger 300 meter rundt vraket avsperret med politibånd.