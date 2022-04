Ungarn kallar Ukrainas ambassadør inn på teppet

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har mellom anna sagt at Orban har mista æra si som følgje av banda til Putin.

– Det er på tide at ukrainske leiarar held opp med fornærmingane mot Ungarn og anerkjenner viljen til det ungarske folket, skriv Ungarns utanriksminister Peter Szijjarto på Facebook.

Innkallinga kjem få dagar etter at partiet til Orban vann valet, slik at han kan halde fram som statsminister. Den nasjonalkonservative leiaren har lenge vore rekna som president Vladimir Putins næraste allierte i EU.

Orban er mellom anna kritisert for å ha innteke ei «nøytral» haldning til Russlands invasjon, og dessutan for å ha hatt ein antiukrainsk tone.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!