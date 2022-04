Ukraina-krigen påvirker det grønne skiftet

Krigen fører også til dyrere elbiler, sol- og vindkraft og høyere priser på nesten all energi, skriver Dagens Næringsliv.

– Det blir dyrt og krevende, men vårt viktigste funn er at Europa vil klare å manøvrere Ukraina-krisen slik at energiomstillingen øker takten, sier forskningsleder Sverre Alvik i DNV.

Han peker på at Europa igjen bruker en krise til å få fortgang i omstillingen.

– Forrige gang var det pandemien, denne gangen er det Ukraina-krigen, sier han.

Europa er svært avhengig av russisk gass, men har vedtatt å kutte importen. Om lag 70 prosent av den russiske gassen kan erstattes med gass fra Europa, blant annet Norge og andre regioner. Resten må enten komme fra andre kilder eller kuttes.

I 2025 venter Alvik at all import av gass fra Russland kan være stanset. Det vil samtidig føre til 12 prosent høyere strømpriser. I 2030 kan sol- og vindkraft dekke opp for halvparten av bortfallet av gass, ifølge energimodellen.