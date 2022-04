PST får 100 millioner for å styrke sikkerheten, særlig i nord

Regjeringen vil i dette perspektivet også sørge for bedret kontroll på Svalbard, og foreslår 8 millioner kroner til innføring av sporadisk personkontroll på Svalbard.

Hun opplyser at det samtidig er behov på utstyrsfronten slik at PST i enda større grad skal kunne avdekke fremmed aktivitet i Norge.

– Regjeringen vil styrke sikkerheten til den norske befolkningen og norske interesser – og vi vil gjøre det raskt. Vi foreslår derfor en rekke tiltak for å trygge Norge. Vi må forebygge, oppdage og motvirke etterretning, sabotasje og påvirkning fra fremmede stater i Norge. Det arbeidet vil vi styrke med totalt 100 millioner kroner, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Innsatsen skal rettes mot fremmed etterretning, sammensatte trusler og for økt tilstedeværelse i nordområdene.

