Legger seg sultne. Står opp sultne

Sultalarmen lyder stadig høyere på det afrikanske kontinentet:

28 millioner mennesker i Øst-Afrika er faresonen for å måtte stå opp til tomme matfat, meldte Vårt Land i mars. Hjelpeorganisasjonen Oxfam varslet matvarekrise.

Nå melder ti hjelpeorganisasjoner om en eskalerende krise i Vest-Afrika og Sahel-regionen. 27 millioner mennesker i Vest-Afrika lider allerede av sult. Tallet kan stige til 38 millioner i juni om det ikke kommer hastetiltak.

– 2022 risikerer å bli et rekordår i Vest-Afrika av alle de gale grunnene, sier Maureen Magee, Flyktninghjelpens regionaldirektør for Sentral- og Vest-Afrika.

Henter milliarder hjem

Krigen i Ukraina setter bistandsbudsjettene under hardt press. Milliarder flyttes fra bistand og katastrofehjelp til innsats i europeiske land som mottar ukrainere på flukt.

Vårt Land meldte sist uke at Støre-regjeringen vil dekke flyktningregningen i Norge med bistandsmilliarder. Dermed kan Norge bli blant de store mottakerne av bistandspenger i 2022.

Danmark har allerede presentert regningen for landene som mottar dansk bistand: 2,6 milliarder kroner omdisponeres fra utviklingshjelp, blant annet til Sahel-regionen, til mottak av flyktninger i Danmark.

– Regningen for gjestfriheten sender regjeringen videre til mennesker på flukt i Syria og Sahel. Det er uansvarlig, trist og utrolig kortsiktig, mener Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i danske Folkekirkens Nødhjælp.

East Africa Hunger Crisis SULT: Fra øst til vest i Afrika herjer sulten. Store mengder mat trengs for å bremse sultkatastrofen. Her feier kvinner gulvet i et matvarelager i byen Semera i Etiopia. (Foto: NTB/AP)

Mangler milliarder

Nå ber ti internasjonale hjelpeorganisasjoner regjeringer og givere om ikke å gjenta feilene fra 2021, da bare 48 prosent av den humanitære responsplanen for Vest-Afrika ble finansiert.

Kravet er at finansieringsgapet på fire milliarder dollar i FNs appell for Vest-Afrika må tettes, og det raskt.

I løpet av det siste tiåret har matkriser økt over hele Vest-Afrika, inkludert i Burkina Faso, Niger, Tsjad, Mali og Nigeria, og det er ingen tegn til at krisene vil ta slutt. Mellom 2015 og 2022 fikk nesten fire ganger så mange behov for akutt matvarehjelp, en økning fra syv til 27 millioner.

Tørke, flom, konflikter og de økonomiske konsekvensene av COVID-19 har drevet mennesker til kanten av stupet — Assalama Dawalack Sidi, Oxfam

– Kornproduksjonen i enkelte deler av Sahel har falt med omtrent en tredel sammenlignet med i fjor. Familiers mattilgang er i ferd med å ta slutt. Tørke, flom, konflikter og de økonomiske konsekvensene av COVID-19 har drevet mennesker til kanten av stupet, sier Assalama Dawalack Sidi, Oxfams regionaldirektør for Vest- og Sentral-Afrika, i en pressemelding.

Underernærte barn

Underernæring fortsetter å øke i Sahel. FN anslår at 6,3 millioner barn i alderen 6 til 59 måneder vil være akutt underernærte i år, sammenlignet med 4,9 millioner i 2021.

– Jeg hadde nesten ikke melk igjen, så jeg ga babyen min annen mat. Han nektet ofte å spise det og gikk ned i vekt. I tillegg hadde han diaré, noe som forverret tilstanden hans, sier burkineren Safiatou via en pressemelding fra Flyktninghjelpen.

Hun har flyktet fra hjemlandsbyen på grunn av volden i Burkina Faso.

Krav om humanitær hjelp

Dette er landene som er rammet av sult i Vest-Afrika: Burkina Faso, Niger, Tsjad, Mali og Nigeria.

Rammet: 27 millioner mennesker. Kan stige til 38 millioner i juni.

Disse organisasjonen står bak oppfordringen om å gi matvarehjelp til Vest-Afrika:

Flyktninghjelpen (NRC), Oxfam, Action Against Hunger, Redd Barna, CARE International, International Rescue Committee (IRC), The Alliance for International Medical Action (ALIMA), Tearfund, World Vision (WV), Handicap International – Humanité & Inclusion and Mercy Corps.

Burkina Faso Military KONFLIKT: I januar tok hæren i Burkina Faso makten i et kupp. Landets hær har i flere år kjempet mot militante islamistgrupper. (Foto: NTB/AP)

Volden forsterker sulten

Volden går hånd i hånd med sulten i det fattige vestafrikanske landet. Over 1,7 millioner mennesker er nå på flukt i Burkina Faso, og mer enn to av tre av dem er barn.

Bare i januar måtte over 160.000 mennesker flykte fra hjemmene, og med det bli internflyktninger i Burkina Faso.

Siden 2015 har landet vært rammet av mange angrep fra grupper tilknyttet al-Qaida og IS. De fleste av disse har kommet over grensen fra Mali. Over 2.000 mennesker er drept i disse angrepene, ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået AFP.

Grupper tilknyttet al-Qaida og IS gjør også levekårene svært utrygge i landene Mali, Niger og Tsjad.

2022 risikerer å bli et rekordår i Vest-Afrika av alle de gale grunnene — Maureen Magee, Flyktninghjelpens regionaldirektør for Sentral- og Vest-Afrika

Hveten forsvinner

Sultkrisen i Vest-Afrika og Sahel forsterkes av krigen i Ukraina. For matvareprisene har økt med 20 til 30 prosent i regionen de siste fem årene. Nå melder FAO, FNs organisasjon for ernæring og landbruk, at matvareprisene kan stige med ytterligere 20 prosent på verdensbasis, som følge av Ukraina-krigen, noe som blir en uutholdelig økning for allerede sårbare mennesker.

I tillegg vil krisen sannsynligvis gjøre det langt vanskeligere å få tak i hvete for seks vestafrikanske land som importerer minst 30 prosent, og i noen tilfeller mer enn 50 prosent, av hveten fra Russland eller Ukraina.