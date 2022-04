Kunstforsendelser til Russland verdt 400 millioner stoppet i Finland

I kjølvannet av sanksjonene har Finland også nektet 21 luksusyachter å forlate finsk farvann mens eierforholdene sjekkes for å se om de er eid av noen på EUs sanksjonslister. Ett fartøy er tatt i arrest, opplyser finske myndigheter.

Tjenestemenn sier ti personer er mistenkt for økonomiregelbrudd etter at EU i mars innførte sanksjoner som forbyr salg, leveranser, overføring og eksport av luksusartikler, inkludert kunst, til Russland.

De tre sendingene «omfatter verker det er umulig å sette en pris på, de er uvurderlige», sa tolldirektør Hannu Sinkkonen da han onsdag holdt pressekonferanse om helgens beslag. Han sier kunsten hadde en forsikringsverdi på over 42 millioner euro, som tilsvarer drøyt 400 millioner kroner.

