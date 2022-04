KS gir pengestøtte til Ukraina

Pengene fordeles på KS’ ukrainske søsterorganisasjon og til humanitært arbeid i landet. Beløpet tilsvarer 58.000 euro til hver mottaker, opplyser organisasjonen.

– Vi er sjokkert over det vi er vitne til. De daglige rapportene fra krigen i Ukraina gjør sterkt inntrykk. Kommune-Norge ønsker å bidra, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

KS har hatt et tett samarbeid med Association of Ukrainian Cities (AUC) siden 2008. Organisasjonen er den viktigste og største kommuneorganisasjonen i Ukraina.

– Våre kollegaer i Ukraina står i midt i enn pågående krig. Vi ønsker å gi et bidrag for at vår nære partner kan opprettholde essensielle funksjoner i en svært krevende situasjon, sier Helgesen.

Flere av de europeiske kommuneorganisasjonene har valgt å sende økonomisk støtte, slik KS nå gjør.