Forholdene han er siktet for fant sted mellom oktober 2020 og august 2021, da han ble pågrepet av tysk politi i sitt hjem i Potsdam sørvest for Berlin.

Den 57 år gamle briten ble sendt tilbake til Storbritannia på onsdag. Han er siktet for ni forhold knyttet til «innsamling og kommunikasjon av informasjon som er nyttig for den russiske staten».

