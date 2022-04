Han krever at Russland stilles til ansvar for forbrytelser begått under den russiske invasjonen av Ukraina.

– Folk ble drept i leiligheter, i hjem … sivile ble knust av stridsvogner mens de satt i bilene sine, sa Zelenskyj til Sikkerhetsrådet, der også Russlands FN-ambassadør var til stede.

I den samme talen sa Zelenskyj at hundretusener av ukrainere er sendt til Russland.