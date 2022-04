Nye korona-scenarioer fra FHI

Gjennomføring av arrangementer forbys i stor grad, mens det innføres flere begrensninger for idretts- og fritidsaktiviteter.

I tillegg kan ikke-nødvendige butikker og kjøpesentre stenges eller underlegges begrensninger. Biblioteker, museer og lignende stenger. I tillegg stenges serveringen på restauranter, kafeer og uteliv, men det åpnes for takeaway.

Her skjerpes antallsbegrensningene inn for private hjem.

Skjenkestopp etter et gitt tidspunkt kan på dette nivået vurderes.

Munnbindbruken utvides til butikker, kjøpesentre og serveringssteder, og det kommer en anbefaling om å unngå kollektivtrafikk og butikker ved trengsel. I skoler og barnehager anbefales kommunene nå å innføre trafikklysmodellen, mens det tilrettelegges for delvis digital undervisning i høyere utdanning.

På høyt nivå foreslås det også enkelte antallsbegrensninger, både i hjem og for private sammenkomster, offentlige arrangementer og noen idretts- og fritidsaktiviteter.

Tredje trinn er moderat tiltaksnivå. Her foreslås flere smitteverntiltak.

Neste trinn kalles lavt tiltaksnivå. Her foreslår FHI at elementer av TISK kan gjeninnføres – det vil si testing, isolering, smittesporing og karantene. Men det innføres ikke andre tiltak.

I det faglige grunnlaget skisserer Folkehelseinstituttet aktuelle tiltakspakker for fem forskjellige nivåer:

– For å hjelpe strategiarbeidet og planleggingen tegner vi fire scenarioer for utviklingen mellom mai 2022 og september 2023. De skiller seg særlig ved virusets spredningsevne og virusets sykdomsalvorlighet hos dem som blir smittet, skriver FHI i sine anbefalinger til regjeringen, som tirsdag legger fram sin nye koronastrategi.

